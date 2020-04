Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.04.2020

Peine (ots)

Einbrecher lösten Alarmanlage aus

Wendeburg. Unbekannte Täter versuchten am Montag, gegen 02:30 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Marina Bortfeld einzudringen. Hierdurch wurde offenbar die Alarmanlage des Wohnhauses ausgelöst. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wendeburg, Telefon 05303/990890, zu melden.

Mehrere Bushaltestellen entglast

Hohenhameln. Im Bereich von Hohenhameln wurden in den letzten 12 Tagen insgesamt 3 Bushaltestellenhäuschen durch unbekannte Täter beschädigt. In der Zeit vom 09.04.2020, 21:30 Uhr, bis zum 10.04.2020, 06:30 Uhr, wurden die Glasscheiben einer Bushaltestelle im Aalweg in Rötzum zerstört. Des Weiteren wurden in der Zeit vom 10.04.2020, 10:00 Uhr, bis zum 14.04.2020, 08:00 Uhr, die Glaswände der Haltestellen "Am Schulzentrum" und in der Hildesheimer Straße in Hohenhameln ebenfalls komplett zerstört. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hohenhameln, Telefon 05128/409349, zu melden.

Unbekannter entfernte sich nach Verkehrsunfall

Peine. In der Zeit von Freitag, 00:00 Uhr, bis Montag, 18:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Schäferstraße. Hierbei touchierte er offenbar den am Straßenrand geparkten Audi eines 43-jährigen Peiners und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Am Audi entstand ein Schaden an der hinteren Stoßstange in Höhe von etwa 2.300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Alkoholisierter Fahrer verursachte Unfall

Vechelde. Am Montag, gegen 00:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hildesheimer Straße. Ein 28-jähriger Braunschweiger befuhr mit einem VW Golf die Hildesheimer Straße in Richtung Denstorf. Hierbei fuhr er, aus bislang ungeklärter Ursache, auf einen am Straßenrand geparkten Opel Zafira einer 33-jährigen Vechelderin auf. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung bei dem Braunschweiger feststellen. Ihm wurde eine Blutprobe im Klinikum Peine entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

