Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 20. April 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Groß Dahlum: Verkehrsunfall, Autofahrerin leicht verletzt

Montag, 20.04.2020, gegen 08:00 Uhr

Auf der Kreisstraße 12, zwischen der Ortschaft Groß Dahlum und dem Elm, ereignete sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte ein 62-jähriger Radfahrer die Fahrbahn am Unfallort zu über-queren. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Auto einer 41-jährigen Fahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich die Autofahrerin aus und kam dabei im Anschluss im angrenzendem Straßengraben zum Stillstand. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro, es musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell