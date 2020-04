Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.04.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Unbekannte Täter beschädigten ein Fahrzeug.

Salzgitter, Lebenstedt, Papenkamp, 17.04.2020, 18:00 Uhr-19.04.2020, 10:50 Uhr. Ein auf der Straße abgestellter VW wurde durch derzeit unbekannte Täter beschädigt. Im Verlauf der Tatausführung wurden einzelne Flächen am Pkw mit schwarzer Farbe besprüht. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Fahrer eines Pkw war nicht mehr fahrtüchtig.

Salzgitter, Thiede, Panscheberg, 19.04.2020, 12:55 Uhr. Die Polizei kontrollierte den Fahrer eines Audi. Bei der Überprüfung des 35-jährigen Fahrers stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf eine Fahruntüchtigkeit hindeuteten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Zudem ergab ein Drogenvortest Hinweise auf den Konsum von Marihuana. Bei dem Fahrer ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten ihm die Weiterfahrt.

