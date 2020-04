Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 20. April 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Fahrraddiebstahl schnell geklärt

Sonntag, 19.04.2020, gegen 18:00 Uhr

Im Rahmen eines anderen Einsatzes in Schladen (angebliche Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen) kontrollierte eine Streife der Polizei drei Jugendliche, welche am Sonntagabend mit Fahrrädern in der Herrmann-Müller-Straße unterwegs waren. Hierbei machten die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren widersprüchliche Angaben über die Herkunft eines mitgeführten Mountainbikes. Letztendlich stellte sich heraus, dass das Fahrrad unverschlossen am Bahnhof abgestellt war und von einem der Jugendlichen offenbar unbefugt in Gebrauch genommen worden ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Schladen: Kinder Go-Kart entwendet

Samstag, 18.04.2020, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 19.04.2020, 06:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter ein vor einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße in Schladen angeschlossen abgestelltes Kinder Go-Kart der Marke TecTake. Der Wert des blau/schwarzen Go-Karts wird mit rund 300 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell