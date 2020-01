Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Transporter samt Werkzeug entwendet

Legden (ots)

Einen Mercedes Sprinter haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Legden gestohlen. Das türkisfarben lackierte Fahrzeug mit BOR-Kennzeichen hatte in einem Firmengebäude auf einem Grundstück am Bleikenkamp gestanden. Um dort hineinzukommen, brachen die Täter ein Rolltor auf. Mit dem Transporter erbeuteten die Unbekannten zugleich verschiedene Werkzeuge, die darin gelegen hatten. Weiteres Werkzeug entwendeten sie aus einem Schrank und aus Firmenwagen, die ebenfalls in der Halle gestanden hatten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

