Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Werkzeugmaschinen entwendet

Ahaus (ots)

Unbekannte haben in Ahaus 89 Werkzeugmaschinen der Marke Stihl aus Geschäftsräumen in Ahaus-Wüllen gestohlen. Der Wert der Beute liegt im höheren fünfstelligen Euro-Bereich. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Montag: Die Täter brachen zunächst einen Pfosten aus der Umzäunung des Geländes in der Bauerschaft Sabstätte, um auf das Areal zu gelangen. Dort hebelten die Unbekannten eine Tür auf und gelangten so in das Firmengebäude. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 20.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Die Täter müssen mit einem entsprechenden Fahrzeug unterwegs gewesen sein, um die zahlreichen entwendeten Geräte abtransportieren zu können. Wer hat im fraglichen Zeitraum am Tatort - er liegt zwischen der Borkener Straße (L520) und dem Düwing Dyk (K20) oder im Umfeld entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise zur Aufklärung der Tat erbitten die ermittelnden Beamten des Kriminalkommissariats in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

