POL-SI: Mehrere Brände in Weidenau - #polsiwi

Am Samstagmorgen, 18.01.2020 gegen 01:10 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Containerbrand in der Schlosserstraße in Weidenau gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand und es entstand nur geringer Sachschaden.

Kurz danach, gegen 01:20 Uhr, kam es in der Hüttenstraße zu einem weiteren Containerbrand. Auch hier entstand nur geringer Sachschaden.

Gegen 02:25 Uhr wurde in der Alten Poststraße ein brennender PKW gemeldet. Der im Vollbrand stehende PKW brannte aus und durch das Feuer wurde eine Hausfassade beschädigt. Die verständigte Feuerwehr konnte ein Ausweiten des Brandes verhindern. Nach aktuellen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass sich der PKW-Brand durch den Brand eines daneben befindlichen Müllcontainers entwickelt hat. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf insgesamt 20.000 EUR. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Siegen unter 0271-7099-0

