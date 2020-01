Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Kita, Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Siegen, Niederschelden (ots)

Im Zeitraum vom 15.01.2020, 18:30 Uhr bis 16.01.2020, 07:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in Siegen-Niederschelden ein. Durch die Täter wurde Bargeld aus einem Tresor in bisher unbekannter Höhe entwendet. Nach einer Spurensicherung hat das Kriminalkommissariat 5 nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0271 / 7099-0 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Stefan Hock

Telefon: 0271 7099 1200

E-Mail: GE-LST.Siegen-Wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell