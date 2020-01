Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit Fußgänger - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am Morgen des 16.01.2020 kam es im Kreuzungsbereich Am Köpfchen / Martin-Luther-Straße in Erndtebrück zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 83-jährigen Fußgänger und einer 32-jährigen Fahrzeugführerin eines VW Polo. Beim Queren der Fahrbahn wurde der Fußgänger von dem PKW aus bisher ungeklärter Ursache erfasst und zu Boden geschleudert. Durch den Verkehrsunfall erlitt der Fußgänger mehrere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

