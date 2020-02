Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau: Zigarettenautomat aufgebrochen - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 27.02.2020, wurde in Breitnau auf Höhe der Einfahrt zum Skilift-Parkplatz ein Zigarettenautomat zuerst aus der Verankerung gerissen, anschließend aufgeflext und daraufhin das darin befindliche Bargeld entwendet. Ein Autofahrer entdeckte den beschädigten Automaten am frühen Donnerstagmorgen gegen 03:30 Uhr.

Der Polizeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen aufgenommen und mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 93360



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell