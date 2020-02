Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach: LKW kommt von Fahrbahn ab und verursacht hohen Sachschaden

Freiburg (ots)

Am 27.02.2020, gegen 14:30 Uhr kam ein LKW zwischen Neustadt und Hammereisenbach in einer 90-Grad-Kurve von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Leitplanke und kollidierte anschließend mit einem Leitpfosten sowie einem Verkehrsschild. Dabei entstand am LKW ein Schaden in Höhe von ca. 7.000EUR und an den Verkehrseinrichtungen in Höhe von ca. 3.000EUR. Der LKW musste anschließend durch eine Spezialfirma abgeschleppt werden. Der 32-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

