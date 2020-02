Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Montag, zur Tageszeit, schlugen unbekannte Täter ein Fenster zu einer Doppelhaushälfte an der Straße In den Kämpen ein. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Beute. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Kindertagestätte an der Horster Straße ein. Ein Fenster wurde aufgehebelt. Aus den Räumen wurde ein Laptop entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen warfen Unbekannte die Scheibe zu einem Kiosk an der Karlstraße ein. Entwendet wurden Lebensmittel. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

In der vergangenen Woche (03.02. - 10.02.) sind unbekannte Täter in das Trainingsbergwerk an der Wanner Straße eingebrochen. Das Zugangstor zum Gelände wurde beschädigt. Anschließend entwendeten die Täter Metallschrott und einen Ambos. An dem Tor entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Herten

Am Morgen verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Antoniusstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

