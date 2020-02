Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrerin prallt gegen einen Baum und wird schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 13.45 Uhr, prallte eine 53-jährige Autofahrerin aus Herne auf der Westerholter Straße gegen einen Baum und wurde dabei schwer verletzt. Die Fahrerin war in Richtung Recklinghausen unterwegs und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie gegen einen am Straßenrand stehenden Baum prallte. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand 5000 Euro Sachschaden.

