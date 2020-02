Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Castrop-Rauxel: Suche erledigt - der 61-Jährige ist gefunden worden

Recklinghausen (ots)

Der 61-Jährige ist wohlbehalten in Mülheim an der Ruhr angetroffen worden. Eine weitere Suche ist nicht erforderlich. Der Mann war in Castrop-Rauxel aus einem Krankenhaus abgängig.

