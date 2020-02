Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In der Nacht zu Montag hat ein Unbekannter ein Fenster aufgebrochen und ist in ein Haus an der Roonstraße eingestiegen. Aus den Wohnräumen nahm der Tatverdächtige ein Portemonnaie, eine Armbanduhr und einen Schlüsselbund mit. Der Bewohner bemerkte den Einbrecher, als dieser sich an der Schlafzimmertür zu schaffen machte. Als der Bewohner androhte, die Polizei zu rufen, flüchtete der Einbrecher. Der Zeuge sah ihn noch weglaufen und kann ihn wie folgt beschreiben: ca. 1,70 m groß, kräftig, dunkle Haare, dunkel gekleidet, sprach mit leichtem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

Zwischen Freitag und Samstag drangen Unbekannte über eine Mauer auf das Gelände einer Werkstatt an der Batenbrockstraße. Sie schlugen eine Scheibe ein und drangen in die Geschäftsräume ein. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Castrop-Rauxel:

An der Dortmunder Straße haben Unbekannte am Samstagnachmittag die Tür eines Wohnhauses aufgehebelt. Die Einbrecher durchwühlten alles und nahmen Schmuck und Bargeld mit.

Ebenfalls mit Schmuck, Bargeld und einer Jacke entkamen Einbrecher, die am Samstag in eine Wohnung an der Straße Röttgersbank in eine Wohnung eingedrungen sind. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und sind eingestiegen.

Über den Balkon gelangten Unbekannte am Samstagabend in eine Wohnung an der Jahnstraße. Der Hund aus der Wohnung wurde auf den Balkon gesperrt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Am Heimstättenweg hebelten Unbekannte am Samstagabend die Balkontür einer Wohnung auf. Sie durchsuchten die Räume und nahmen Schmuck und einen Computer mit.

Oer-Erkenschwick:

An der Aue ist in der Nacht zu Sonntag eine Wohnung aufgebrochen worden. In der Wohnung wurden Gegenstände und Möbel beschädigt, eine Bauchtasche wurde gestohlen.

Marl:

Eine Wohnung an der Siegfriedstraße wurde am Feitagmittag aufgebrochen. Unbekannte hatten die Tür aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Recklinghausen:

Eine Wohnung an der Forellstraße wurde zwischen Freitag und Samstag Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter hebelten die Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt. Sie nahmen Bargeld mit und flüchteten.

