Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Sachbeschädigung an Gemeindehaus

Recklinghausen (ots)

In der Zeit zwischen dem vergangenen Mittwoch und gestern Abend haben Unbekannte ein Fenster an einem Gemeindehaus am Bachackerweg beschädigt. Am Abend war die Beschädigung an einem Fenster im Obergeschoss aufgefallen. Womit die Fensterscheibe beschädigt wurde steht noch nicht fest. Es entstand geringer Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

