POL-FR: Löffingen: Verkehrsunfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher zwischen Montag. 17.02., 07:30 und Montag, 24.02., 14:30 Uhr einen in der Demetriusstraße geparkten Pkw. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000EUR am rechten Kotflügel.

Der Polizeiposten Löffingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

