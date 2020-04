Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.04.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Ältere Dame wird Opfer eines Trickdiebstahls.

Salzgitter, Bad, Beethovenstraße, 20.04.2020, 12:35 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter unter dem Vorwand, die Wasserqualität in der Wohnung der 83-jährigen Geschädigten überprüfen zu wollen, in die Räume der Frau gelangen konnte. In einem unbemerkten Augenblick konnte ein Täter Schmuck und Bargeld entwenden. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, vom Körperbau kräftig, keine Brille oder Bart, bekleidet mit grauem Basecap, grauer Jacke mit Reißverschluss und blauer Jeanshose.

2. Täter:

Männlich, ca. 29 Jahre alt, ca. 170 cm bis 175 cm groß, schlanke Statur, keine Brille, kein Bart, bekleidet mit schwarzem Basecap, schwarzem Blouson, schwarzer Hose und schwarzen knöchelhohen Stiefeln.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnumer 05341/18970.

Hinweis Ihrer Polizei:

Bitte lassen sie niemals fremde Personen unter einem Vorwand in ihre Wohnung. Lassen sie sich immer die Ausweise zeigen und erkundigen sie sich bei dem Arbeitgeber/Auftraggeber, ob die Personen tatsächlich einen Auftrag bei ihnen haben. Lassen sie die Personen nicht unbeaufsichtigt verweilen. Ihre Polizei können sie in jedem Fall immer um Rat und Hilfe bitten.

Polizei ermittelt wegen mehrerer Brände.

Salzgitter, Hans-Böckler-Ring, 21.04.2020, 03:25 Uhr, mehrere Müllcontainer, Schaden 1500 Euro.

Salzgitter, Lebenstedt, Hüttenring, 21.04.2020, 02:40 Uhr, zwei Papier- und Glascontainer, Schaden 4000 Euro.

Salzgitter, Lebenstedt, Hüttenring, 21.04.2020, 02:50 Uhr, ein Papiercontainer, Schaden 500 Euro.

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 21.04.2020, 03:05 Uhr, ein Papiercontainer, Schaden 500 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu mehreren offensichtlich vorsätzlich verursachten Brandlegungen. Betroffen waren jeweils Müllcontainer und Container für Wertstoffe. Die Polizei schließt nicht aus, dass aller Taten in einem Zusammenhang stehen und bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen. Von der Polizei wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell