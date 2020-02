Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich Hohenzollernstraße / Kaldenkirchener Straße / Bismarckstraße sind am Donnerstagmittag drei Pkw-Insassen leicht verletzt worden.

Nach ersten Feststellungen war gegen 12.25 Uhr ein Rettungswagen mit Sondersignalen in den Kreuzungsbereich eingefahren. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen, der auf der Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Gerichtsgebäude unterwegs war und in diesem Moment bei Grünlicht den Kreuzungsbereich passieren wollte, bremste daraufhin seinen VW Touran ab. Ein nachfolgender Lkw der Marke Daimler-Benz - gesteuert von einem 48-jährigen Fahrer aus Mönchengladbach - fuhr auf den Pkw auf.

Die drei Verletzten wurden zunächst vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Nach dem Unfall war die Hohenzollernstraße für kurze Zeit von der Kreuzung aus in Fahrtrichtung Gerichtsgebäude gesperrt.

Der Lkw wies einen Schaden im Frontbereich auf, blieb aber fahrbereit. Der erheblich im Heckbereich beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. (ds)

