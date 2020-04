Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 21. April 2020:

Erkerode: Baucontainer aufgebrochen, Baumaschinen entwendet

Freitag, 17.04.2020, 13:30 Uhr, bis Montag, 20.04.2020, 06:45 Uhr

Zwischen Freitagmittag und Montagfrüh brachen bislang unbekannte Täter zwei Bau-container, welche an einer Baustelle an der Landesstraße 625 im Bereich von Erkerode aufgestellt waren, auf. Aus den Containern wurden vorgefundene Baumaschinen, hierunter eine Rüttelplatte, einen Wackerstampfer und ein Stromaggregat sowie zirka 400 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Montag, 20.04.2020, gegen 08:55 Uhr

Ein 82-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen schwer, nicht lebensgefährlich, verletzt worden. Ein 67-jähriger Autofahrer übersah den Fußgänger vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen von der Goslarschen Straße in die Straße Hinter der Bahn. Der Fußgänger, der im Begriff war die Fahrbahn der Straße Hinter der Bahn zu überqueren, stürzte nach der Kollision mit dem PKW zu Boden. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden.

Wolfenbüttel: Fahrradfahrer kollidieren und stürzen

Montag, 20.04.2020, gegen 14:00 Uhr

Am Montagmittag stürzten zwei Radfahrer nach einer Kollision im Begegnungsverkehr auf der Halchterschen Straße und verletzte sich hierbei leicht. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 49-jähriger Radfahrer den Radweg am Unfallort vorschriftswidrig in falscher Richtung. In einer Kurve kam es dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Radfahrer. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

