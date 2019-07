Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Garagenbrand

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.07.2019 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4329932

Die Kriminalpolizei hat heute (24.07.2019) den Brandort erneut begangen. Brandursache war nach deren erster Einschätzung ein technischer Defekt an einer Akku-Ladestation in der Garage. Von der Ladestation breitete sich das Feuer anschließend in der Garage aus. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

