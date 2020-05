Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn Kirchardt: Neubau in Brand geraten

Heilbronn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach in der Grombacher Straße in Kirchardt ein Gebäudebrand aus. Ein Passant sowie ein Nachbar hatten gegen 01.25 Uhr beobachtet, dass im Dachgeschoss eines unbewohnten Neubaus Flammen zu sehen waren. Sie verständigten sofort die Feuerwehr. Diese war mit 4 Fahrzeugen und 20 Mann schnell am Brandort und konnte das Feuer rasch löschen. Der entstandene Sachschaden an einer Gaube sowie im Dachbereich dürfte ca. 50 000 Euro betragen. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Ob evtl. am Tag zuvor stattgefundene Arbeiten in dem Mehrfamilienhaus letztendlich brandursächlich waren, muss sich durch die laufenden Ermittlungen erweisen.

