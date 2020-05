POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Kuriose Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochmittag begab sich der Unfallverursacher eines Unfalles in Heilbronn zum dortigen Polizeirevier. Der 71-Jährige offenbarte, dass er gegen 12.00 Uhr mit seinem VW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße einen Verkehrsunfall beim rückwärts Ausparken verursachte. Um den Unfallschaden zu begutachten und sich mit dem Unfallgegner auszutauschen, fuhr der ältere Mann wieder in seine ursprüngliche Parklücke zurück. Als er darauhin ausstieg, war das andere Auto aber verschwunden. Zu dem geflüchteten Fahrzeug ist bislang nichts bekannt. Als er aus seinem Auto ausstieg war der angefahrene Wagen nicht mehr an der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei nach dem Geschädigten, dessen Fahrzeug und Zeugen des Unfallgeschehens. Hinweise bitte an das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 2500.

