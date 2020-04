Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auf offener Straße Schuhe geraubt

Mönchengladbach (ots)

Einem 27-jährigem Mann aus Mönchengladbach sind am Donnerstag, 23. April, gegen 13 Uhr in Holt an der Aachener Straße die Schuhe geraubt worden.

Der Mann war in Höhe der Holter Kirche auf drei Männer getroffen. Einer von ihnen habe ihm einen Faustschlag gegen den Kopf versetzt, berichtete das Opfer. Zwei der Täter hätten dann auf ihn eingetreten. Sie hätten ihm die Turnschuhe von den Füßen gerissen. Schließlich seien alle drei Personen in einen Pkw gestiegen und in Richtung Bahnstraße davongefahren.

Von zwei Tätern liegt eine Beschreibung vor: Beide sind etwa 25 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß, einer trug eine Brille und war bekleidet mit einem Kapuzenshirt, der andere hat dunkle, kurze Haare, trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke. Vom dritten Mann, der sich nicht an den Tätlichkeiten beteiligt haben soll, liegt keine Beschreibung vor.

Die Polizei Mönchengladbach ermittelt in diesem Fall - auch wegen einer möglichen Vorgeschichte als Hintergrund der Straftat. Zeugenhinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 erfolgen. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

