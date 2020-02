Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: 7- und 8-Jähriger auf Abwegen

Rostock (ots)

Zwei Jungs im Alter von sieben und acht Jahren fielen den Einsatzkräften der Bundespolizei, die sich zu diesem Zeitpunkt anlässlich des Fußballheimspiels des F.C. Hansa Rostock am Samstag, den 08.02.2020 auf dem Hauptbahnhof Rostock befanden, auf.

Durch den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn wurde mitgeteilt, dass die beiden Jungs ihnen bereits aufgefallen sind, indem sie sich auf die Bahnsteigkante gesetzt haben und ihre Beine in den Gleisbereich baumeln ließen.

Zuvor hatten sie in den Abfallkörben nach Pfandflaschen gesucht, die von den an- und abreisenden Fußballfans und Reisenden zurückgelassen wurden, um so ihr Taschengeld aufzubessern.

Zunächst gaben sie gegenüber den Bundespolizisten an, dass die Mutter es erlaubt hätte, sich so weit von der Wohnanschrift zu entfernen. Bei nochmaliger Nachfrage gaben sie dann zu, sich selbständig von der Wohnanschrift entfernt zu haben.

Nachdem die Wohnanschrift der Eltern ermittelt werden konnte, wurden die Kinder im Streifenwagen dorthin verbracht.

Neben einer ordentlichen Predigt von den Eltern gab es noch eine eindringliche Belehrung von den Bundespolizisten zum Verhalten und den Gefahren an Bahnanlagen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell