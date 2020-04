Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unter Corona-Vorwand in Wohnung gelangt: Tresor gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unter dem Vorwand, er komme vom Amt und müsse wegen Corona etwas nachschauen, hat sich am Donnerstag, 23. April, zwischen 11 und 12 Uhr eine unbekannte männliche Person Zutritt zu der Wohnung einer 91-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus in Heyden an der Berliner Straße verschafft.

Aus einem Schlafzimmerschrank riss der Mann einen Tresor aus der Verankerung und flüchtete mit der Beute unerkannt in unbekannte Richtung.

Der Täter wird als korpulent beschrieben, mit blonden Haaren.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell