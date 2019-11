Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer kennt den Hundebesitzer?

Iserlohn (ots)

Streit eskaliert Am gestrigen Mittwoch, gegen 11:50 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit Begleitung die Mendener Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Querungshilfe Mendener Straße/Barbarossastraße trat plötzlich ein Mann mit vier Hunden auf die Fahrbahn um die Mendener Straße zu überqueren. Der Fahrzeugführer musste eine Vollbremsung durchführen, um nicht mit dem Mann/Hunden zu kollidieren. Als die 22 jährige Beifahrerin den Mann auf sein Verhalten ansprach, kam dieser zur Beifahrerseite und schlug der Geschädigten auf die rechte Wange. Anschließend entfernte sich der Mann mit seinen Hunden, ohne weiteres Tun oder Worte in Richtung der "Shell-Tankstelle" an der "Mendener Straße" Täterbeschreibung: Männlich, Ca. 30 Jahre alt, bärtig, ungepflegtes Erscheinungsbild, hager, ca. 180 cm groß, blaue Winterjacke mit Kapuze, schwarz-graue Jogginghose

Sachdienliche Hinweise zum Körperverletzer nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

