Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 21.05.2020 MIT EINEM BERICHT AUS DEM STADTKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Heilbronn: heftige Streitigkeiten Mehrere Einsatzkräfte der Polizei mussten am Donnerstagnachmittag zu einer heftigen Streitigkeit in die Mannheimer Straße ausrücken. In einer 3-6-köpfigen Personengruppe kam es unter den männlichen Beteiligten zu Körperverletzungsdelikten. Einer wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Tatverdächtige konnten mittlerweile festgenommen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

