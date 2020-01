Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300120-0078: Einbrecher scheiterten an Fenster

Nümbrecht (ots)

In der Straße Schlossblick wollten Unbekannte in ein Einfamilienhaus einsteigen, scheiterte aber bei dem Versuch ein Fenster aufzubrechen. Zwischen jeweils acht Uhr am Dienstag und Mittwoch (28./29. Januar) hatten die Täter ein Kellerfenster offenbar mit roher Gewalt zu Öffnen versucht; das Fenster wurde dabei zwar erheblich in Mitleidenschaft gezogen, hielt den Bemühungen der Einbrecher aber stand, so dass diese unverrichteter Dinge von ihrem Vorhaben abließen. Verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang melden Sie bitte der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell