Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290120-0075: Moto-Cross-Maschine gestohlen

Wiehl (ots)

Am Dienstag, den 28.01.2020, wurde zwischen 6:30 und 13:00 Uhr in Wiehl einem 54-jährigen Mann ein Motorrad gestohlen. Die weiß-rote Moto-Cross-Maschine von dem Hersteller Honda, mit dem Kennzeichen GM-E276, befand sich während der Tatzeit in einer Tiefgarage in der Weiher-Passage. Der Täter zerstörte die Ketten, welche am Vorderrad des Motorrads befestigt waren. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261/ 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell