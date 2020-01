Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290120-0076: Einbruch mit Diebstahl in der Bachstraße

Hückeswagen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28./29.01) brach jemand gewaltsam in den Kindergarten der Bachstraße ein und entwendete einen Tresor mit Bargeld. Am Mittwochmorgen ging ein Notruf ein, um einen Einbruch zu melden. Der Täter verschaffte sich zwischen 18 Uhr Abends und 7 Uhr morgens durch die Haupteingangstür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Anschließend brach er auch noch die Tür zum Büro auf und durchwühlte dies. Dort erbeutete er auch den Tresor. Hinweise auf den Sachverhalt nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth entgegen.Telefon (02261 81990)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell