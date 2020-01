Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Ehrlicher Finder

Bad Dürkheim (ots)

Am Abend des 21.01.2020 erschien ein 51-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim bei der Polizei und gab einen schwarzen Stoffbeutel ab, in dem sich neben einer Quittung 860,- Euro befanden. Den Stoffbeutel hatte er kurz zuvor in der Filiale der Sparkasse Rhein-Haardt in Bad Dürkheim bei den Geldausgabeautomaten gefunden. Anhand der vorhandenen Quittung konnte am 22.01.2020 der rechtmäßige Eigentümer des Geldes ermittelt und die "Fundsache" an ihn ausgehändigt werden.

