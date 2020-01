Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dackenheim

Wachenheim - Geschwindigkeitskontrollen

Dackenheim / Wachenheim (ots)

Am 21.01.2020 wurde in der Zeit von 08:30 - 09:00 Uhr, die Geschwindigkeit in der Weisenheimheimer Straße in Dackenheim, in der 30 km/h erlaubt sind und das Durchfahrtsverbot für Lkw (Höhenbeschränkung) überwacht. Bei geringen Verkehrsaufkommen wurde kein Geschwindigkeitsverstoß und kein Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Wachenheim am 21.01.2020 in der Zeit von 14:40 Uhr - 15:45 Uhr in der Friedelsheimer Straße, in Höhe des dortigen Kindergartens, wurden 42 Fahrzeuge gemessen. Es wurden 5 Fahrzeugeführer betroffen, die schneller als die erlaubten 30 km/h gefahren waren. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug allerdings 63 km/h. Dies wird mit einer Geldbusse von 160,- Euro und einem Punkt in Flensburg sowie einem Monat Fahrverbot geahndet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell