Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300120-0077: Einbruch in Gemeindehaus

Wiehl (ots)

Ein Gemeindehaus in Oberbantenberg haben Unbekannte in der Zeit von 16.00 Uhr am Sonntag und 18.30 Uhr am Mittwoch (26. - 29. Januar) aufgebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes an der Straße "Am Faulenberg" auf und versuchten im Anschluss in einem Seminarraum einen an der Decke befestigten Beamer zu stehlen. Die gelang ihnen allerdings nicht, so dass die Unbekannten ohne Beute davonzogen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

