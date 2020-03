Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Grundschule

Rhede (ots)

Ein Fenster aufgehebelt haben unbekannte Täter an einer Grundschule in Rhede. Die Täter verschafften sich so gewaltsam Zugang zum Gebäude an der Südstraße. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Freitag, 00.40 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, kann nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gesagt werden.

