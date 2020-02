Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Beifahrerin verletzt; Südbrookmerland - Unfallflucht auf Tom-Brook-Straße

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Beifahrerin verletzt

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstag in Riepe auf der Friesenstraße gekommen. Ein Dacia-Fahrer und ein Mercedes-Fahrer waren gegen 15.40 Uhr auf der Landesstraße unterwegs. Als der 59 Jahre alte Dacia-Fahrer abbremste, um nach links abzubiegen, bemerkte das der nachfolgende 57 Jahre alte Fahrer des Mercedes SLK offenbar zu spät und fuhr auf. Die 48 Jahre alte Beifahrerin in dem Dacia wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Südbrookmerland - Unfallflucht auf Tom-Brook-Straße

Ein unbekannter Autofahrer ist am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in Südbrookmerland nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Die Fahrerin eines VW Golf war auf der Tom-Brook-Straße in Fahrtrichtung Aurich unterwegs, als ihr der Unbekannte auf ihrer Spur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie aus und stieß gegen einen Leitpfosten und ein Straßenschild. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Er soll vermutlich einen dunklen BMW gefahren haben. Die Polizei Aurich bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04941 606215.

