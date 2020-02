Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Unfallflucht auf Parkplatz; Moordorf - Radfahrer leicht verletzt; Südbrookmerland - Auffahrunfall auf Emder Straße

Südbrookmerland - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein schwarzer VW Golf ist auf einem Parkplatz am Handelsring in Südbrookmerland beschädigt worden. Am Samstag zwischen 10.20 Uhr und 10.40 Uhr touchierte nach bisherigem Erkenntnisstand ein unbekannter Autofahrer den Wagen an der rechten Beifahrertür. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Moordorf - Radfahrer leicht verletzt

In einem Kreisverkehr in Moordorf ist am Montag eine Autofahrerin mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Die 56 Jahre alte Fahrerin eines Audi Q7 fuhr gegen 13.15 Uhr in den Kreisverkehr am Ritzweg. Als sie den Kreisverkehr verließ, übersah sie offenbar den 21 Jahre alten Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Südbrookmerland - Auffahrunfall auf Emder Straße

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montag auf der Emder Straße in Südbrookmerland gekommen. Der Fahrer eines VW Tiguan war gegen 14.20 Uhr in Fahrtrichtung Aurich unterwegs, als er in Höhe Bedekaspel auf einen Honda auffuhr. Der Honda wurde durch den Aufprall auf einen verkehrsbedingt haltenden VW Passat geschoben. Ein 12-jähriger Junge in dem Honda und der 39-jährige Fahrer des VW Passat wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

