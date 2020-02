Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn/Strackholt - Tödlicher Verkehrsunfall

Altkreis Aurich (ots)

In Strackholt in der Gemeinde Großefehn kam es am Montag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand waren zwei Autofahrer gegen 16.30 Uhr auf der Lindenstraße (Bundesstraße 436) in Richtung Wiesmoor unterwegs. Beide Autofahrer scherten zum Überholen aus. Dabei stießen der Hyundai und der Audi auf der Bundesstraße zusammen. Der Hyundai-Fahrer prallte gegen einen Baum. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung und die Unfallaufnahme dauern derzeit noch an.

