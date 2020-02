Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto beschmiert; Esens - Ohne Versicherung unterwegs; Wittmund - Zusammenstoß auf Parkplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Auto beschmiert

In der Brückstraße in Wittmund ist am Montagabend ein Audi A4 beschädigt worden. Unbekannte beschmierten den Wagen zwischen 18.50 Uhr und 19.30 Uhr an der Beifahrerseite mit orangener Farbe. Der Schaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Esens - Ohne Versicherung unterwegs

Ein 55 Jahre alter Mann ist am Montag in Esens von der Polizei angehalten worden. Er war gegen 11.30 Uhr mit einem Elektro-Tretroller auf der Norder Straße unterwegs. Die Beamten stellten fest, dass das Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert war und zudem keine entsprechende Betriebserlaubnis vorlag. Dem 55-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund - Zusammenstoß auf Parkplatz

Ein blaugrauer VW Golf Plus ist am Montag auf einem Parkplatz in Wittmund beschädigt worden. Ein Unbekannter stieß mit seinem Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Supermarktparkplatz in der Finkenburgstraße gegen den VW und flüchtete. Der Vorfall ereignete sich zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

