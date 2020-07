Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall bei Zündung eines Sprengkörpers

Winterberg Siedlinghausen, Hochsauerlandstraße (ots)

Am 11.07.2020 um 21:55 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer verletzten Person in Winterberg Sieglinghausen. Der 50 jährge Mann hatte einen Böller auf der Straße gezündet. Durch noch ungeklärte Umstände wurde der Mann bei der Explosion schwer an den Händen und Beinen verletzt. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Gießen verbracht. Für die Landung des Rettungshubschraubers auf der Hochsauerlandstraße musste diese für ca. 30 Minuten voll gesprerrt werden. Aufgrund des Ausmaßes der Explosion besteht der Verdacht, dass es sich um einen nicht legalen Sprengkörper gehandelt hat. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell