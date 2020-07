Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Schmallenberg (ots)

Ein Motorradfahrer und seine Sozia wurden am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 60-jährige befuhr mit der 56-jährigen Sozia in einer Motorradgruppe die K36 von Wormbach in Fahrtrichtung Ebbinghof. Der Motorradfahrer wollte einem Reh ausweichen, bremste, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von 2000 Euro. (AS)

