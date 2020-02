Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bienenvolk verendet

Hildesheim (ots)

(ji) In der Zeit von Montag, 03.02.20 bis Dienstag, 04.02.10, 12.00 Uhr wurde in 31089 Duingen, Verlängerung Windmühlenweg, am Waldrand, ein Bienenkorb beschädigt. Durch bisher unbekannte Täter wurde der gesicherte Deckel entfernt, so dass Regenwasser eindrang. Dadurch verendete nahezu das komplette Bienenvolk. Hinweise bitte an die Polizei Alfeld, Tel 05181-9116-0.

