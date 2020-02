Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht durch Holz-Lkw

Hildesheim (ots)

Elze. (kam) Vormittags am 05.02.20, ungefähr gegen 10.00 h, ist es in Elze zu einer Beschädigung eines geparkten Klein-Lkw (Autotransporter) gekommen. Den Spuren nach ist ein Langholz-Lkw von der Bahnhofstraße nach links in die Heinrich-Nagel-Straße gefahren und hat dabei den parkenden Autotransporter beschädigt. Baumrinde ist vorgefunden worden. Zur Zeit wird dort auch Holz abgefahren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Elze (05068/93030) zu melden.

