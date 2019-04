Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Stetten am kalten Markt

Versuchter Betrug - Gewinnversprechen

Am Montag gegen 11.30 Uhr erfolgte der Anruf einer angeblichen Frau Maier bei einer 55-jährigen Frau. Die Anruferin teilte den Gewinn einer hohen Geldsumme in einem Gewinnspiel mit. Sie versuchte anschließend, ihr Opfer zum Kauf von sogenannten Steam-Karten zu überreden. Diese Karten enthalten einen Zahlencode, bei dessen Kenntnis sich der Gegenwert der Steam-Karte zu Internetkäufen nutzen lässt. Hier dürfte die Zielrichtung der Anruferin zu vermuten sein. Die angerufene Frau verhielt sich richtig, sie ließ sich nicht auf die Sache ein und erstattete beim Polizeiposten Stetten am kalten Markt eine Strafanzeige. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und rät:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben oder Überweisen Sie kein Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Übermitteln Sie keine Daten von Wertkarten oder ähnlichen Medien.

- Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Meiden Sie die Rückruffunktion Ihres Telefons.

Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de

Veringenstadt

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschmierten am Samstag, in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr, die Fassade der katholischen Pfarrkirche in der Deutstetter Straße unter Nutzung eines Stiftes mit schwarzer Tinte. Zur Reinigung der Fassade war ein nicht unerheblicher Aufwand erforderlich. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574 921687.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Ein auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz an der Rückseite des Gebäudes Leopoldsplatz 1 geparkter VW-Golf wurde am Dienstag im Zeitraum von 14.30 bis 15.00 Uhr durch den Lenker eines unbekannten Pkw angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Golf wurde die Lackierung der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0.

Sigmaringen

Kennzeichendiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 12.30 Uhr, bis Mittwoch, 07.30 Uhr, an einem auf einem privaten Stellplatz in der Talstraße geparkten Dacia, Farbe weiss, die beiden Kennzeichenschilder. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0.

Pfullendorf

Gewerbsmäßiger Betrug

Die 36-jährige Angestellte einer Tankstelle in der Otterswanger Straße erhielt einen Anruf eines ihr unbekannten Mannes, der sich als Techniker ausgab. Der Anrufer erreichte durch geschickte Gesprächsführung, dass die Mitarbeiterin der Tankstelle ihm den Cash-Code einer Mobiltelefon-Aufladekarte nannte, wodurch der geschädigten Tankstelle der Gegenwert in Höhe von 30 Euro verloren ging. Trotz des relativ geringen Schadens in diesem Fall wäre darauf hinzuweisen, dass die durch den Betrüger missbräuchlich genutzte Mobiltelefon-Rufnummer einschlägig bekannt ist. Im Internet sind hierzu eine Vielzahl von Warnmeldungen zu finden.

Gammertingen

Versuchte Erpressung

Ein 64-jähriger Mann erhielt in letzter Zeit mehrere E-Mails mit gefälschtem Absender. In den Mails wurde er bezichtigt, pornografische Videodateien im Internet konsumiert zu haben. Durch eine Manipulation seines Rechners sei es gelungen, ihn beim Betrachten der Videos aufzunehmen. Der Geschädigte wurde bereits mehrfach aufgefordert, zur Verhinderung der Veröffentlichung des Bildmaterials Geldbeträge bis 1.000 Euro an eine Bitcoinadresse zu transferieren. Der Geschädigte ließ sich nicht darauf ein und erstattete Strafanzeige. Die Ermittlungen wurden durch das Kriminalkommissariat Sigmaringen übernommen.

Das Vorgehen der Täter in diesem Fall ist unter dem Begriff "Sextorsion" bekannt.

Die Polizei rät Ihnen zum Schutz derartiger Erpressungsversuche:

- Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an.

- Prüfen Sie regelmäßig die Einstellungen Ihres Accounts.

- Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber.

- Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu.

- Im Zweifel: Kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

- Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen.

- Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.

- Falls Sie bereits erpresst werden:

- Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung endet üblicherweise nicht nach einer Zahlung.

- Erstatten Sie eine Strafanzeige bei der Polizei.

- Kontaktieren Sie den Betreiber der Seite und veranlassen Sie, dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete Buttons melden.

- Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab, reagieren Sie nicht auf Nachrichten.

- Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell