Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Raubüberfall

Radolfzell/Landkreis Konstanz (ots)

Bei einem Überfall auf eine Bäckerei in der Schlesierstraße erbeutete ein unbekannter Täter heute Morgen gegen 06.20 Uhr etwa 100 Euro Bargeld. Der maskierte Mann betrat das Geschäft und begab sich sofort hinter den Verkaufstresen, wo er eine Angestellte mit einem Messer bedrohte und zur Herausgabe von Bargeld aufforderte. Nachdem der Unbekannte einen Geldbetrag erhalten hatte, flüchtete der Täter aus dem Laden in Richtung Schlesierstraße. Von dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Etwa 160 cm groß, schmächtige Figur, trug eine schwarze/dunkelblaue Jacke, Jeans, dunkle Schuhe sowie eine schwarze Wollmütze und als Maskierung ein über das Gesicht gezogenes schwarzes Tuch mit weißem, punktförmigem Muster. Personen, die den Täter zur fraglichen Zeit im Bereich der Bäckereifiliale beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell. Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

