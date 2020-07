Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Wohnungsdurchsuchungen am Mittwoch

Medebach/Sundern (ots)

Die erste Durchsuchung fand gegen 11 Uhr in Medebach statt. Nach einem anonymen Hinweis durchsuchten die Beamten die Wohnung eines 42-jährigen Medebachers. In seiner Wohnung und in den von ihm genutzten Kellerräumen fanden die Ermittler über ein Kilogramm Marihuana, circa 30 Gramm Ecstasy, knapp 170 Gramm Amphetamin, Bargeld, diverse Waffen und Utensilien zur Betäubungsmittelherstellung. Die Drogen und Waffen wurden sichergestellt. Der Medebacher wurde vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Eine zweite Durchsuchung fand gegen 12:30 Uhr in Sundern statt. Hinweise auf eine Drogenplantage führten die Polizei am Sonntagmittag auf die Spur eines 24-jährigen Sunderners. Im Keller des Mehrfamilienhauses wurden die Ermittler fündig. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Cannabisplantage mit 15 Pflanzen. Die Pflanzen sowie das Equipment der Anlage stellten die Ermittler sicher. Der 24-Jährige Bewohner war während der Durchsuchung nicht zu Hause. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

