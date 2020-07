Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Spendenbox gefunden

Arnsberg (ots)

Zeugen fanden am Dienstagnachmittag in einem Gebüsch an der St.-Petri-Kirche eine leere Spendenbox des "Deutschen Kinderhilfswerks". Ebenfalls im Gebüsch lag das ausgeschüttete Münzgeld. Geldscheine waren nicht mehr vorhanden. Vermutlich wurde die Spendenbox entwendet und an der Kirche geleert. Der Polizei ist bislang jedoch kein Diebstahl der Spendenbox gemeldet worden. Wer kann Angaben zur der Box geben? Wem wurde die Spendenbox entwendet? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

