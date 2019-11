Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Einbrecher erbeutet Bargeld sowie Sicherheitsequipment

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Samstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Eichenstraße in Menzingen.

Der Eindringling kletterte unter Zuhilfenahme eines Fenstersimses auf den Balkon im ersten Obergeschoss. Dort öffnete er gewaltsam ein Fenster und verschaffte sich so Zutritt in das Einfamilienhaus. Der Dieb suchte nahezu alle Stockwerke und Zimmer auf und nahm Bargeld sowie zwei Kartons mit Überwachungsequipment an sich. Mit seiner Beute von mehreren hundert Euro konnte der Täter bislang unerkannt flüchten.

Zeugen die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad-Schönborn unter 07253 80260 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell