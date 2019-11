Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis)Keltern-Ellmendingen - Auseinandersetzung beim Jugendzentrum

Keltern-Ellmendingen (ots)

Beim Jugendzentrum von Ellmendingen ist es in der Nacht zum Samstag gegen 0.20 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen.

Bisher war in Erfahrung zu bringen, dass es zunächst in den Räumen zu Pöbeleien seitens einer Fünfergruppe, mutmaßlich aus Dietlingen stammender Jugendlicher, gegenüber anderen Besuchern gekommen sei. Auf dem Vorplatz stellte ein Verantwortlicher der Jugendbegegnungsstätte einen der Aggressoren zur Rede. In der Folge kam es offenbar auch zu körperlichen Übergriffen. Zwei Personen wurden durch Fausthiebe am Kopf verletzt. Die Fahndung nach den fünf Unbekannten blieb bisher ergebnislos.

Nunmehr führt der Jungendsachbearbeiter des Polizeipostens Remchingen die weiteren Ermittlungen.

