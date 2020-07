Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Täter beobachtet

Meschede (ots)

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zum Donnerstag einen Graffitisprayer auf der Rittergasse. Um 23.25 Uhr sah der Zeuge einen schwarzen Pkw mit eingeschalteten Scheinwerfern vor einer Hütte stehen. Die Außenwand des Gebäudes besprühte eine Person mit einer Farbdose. Nachdem die Person auf der Beifahrerseite in das Auto gestiegen war, flüchtete das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Person wird wie folgt beschrieben: klein, schlank dunkler Kapuzenpullover, dunkle Hose und dunkle Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

